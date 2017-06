"Schaffung von Wohnraum": Land fördert Flächenmanager in Bruchsal

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau unterstützt den Einsatz eines kommunalen Flächenmanagers zur Aktivierung innerörtlicher Flächen für Wohnzwecke. Aktuell werden mit dem Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" für die Stadt Bruchsal insgesamt 60.000 Euro beigesteuert.

"Innenentwicklung bietet viele Chancen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums und steht für eine zukunftsfähige und erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Städte und Gemeinden. Ziel der Förderung ist es, die Kommunen bei der anspruchsvollen Aufgabe der Aktivierung innerörtlicher Flächen zu unterstützen", erklärte Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut diesbezüglich.

Flächenmanager agierten als Bindeglied zwischen kommunaler Verwaltung, Grundstückseigentümern, Investoren sowie allen am Prozess der Innenentwicklung beteiligten Akteuren, so die Ministerin. Mit der Schaffung der Stelle eines Flächenmanagers will die Stadt Bruchsal nach Aussage des Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ein aktives Innenentwicklungsmanagement etablieren.

Aufgabe des künftigen Flächenmanagers soll es sein, die gezielte Aktivierung von Leerständen, Baulücken und Nachverdichtungspotenzialen vorzubereiten und zu koordinieren. Zugleich soll der Flächenmanager als neugeschaffene Anlaufstelle die Ansprache und Beratung von Eigentümern und Bauwilligen übernehmen.

Informationen zum Förderprogramm

Das Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" wurde nach Aussage des Ministeriums gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden entwickelt und richtet sich an alle Städte, Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände, Landkreise und Zweckverbände im Land Baden-Württemberg. Seit 2009 konnten mit dem Programm gut 250 Projekte zur Innenentwicklung mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 5,5 Millionen Euro unterstützt werden.

Mit dem Förderprogramm werden nicht-investive kommunale Maßnahmen wie städtebauliche Planungen und Konzepte, die die Innenentwicklung, flächeneffiziente Siedlungsstrukturen, lebendige Ortskerne und Quartiere oder die Mobilisierung innerörtlicher Flächen verfolgen, unterstützt. Bei diesen Planungsprozessen sollen nicht nur den unmittelbar Betroffenen, sondern allen gesellschaftlichen Gruppen Möglichkeiten zur Partizipation eröffnet werden.

Ein Schwerpunkt des Förderjahrs 2017 ist die zeitnahe Aktivierung innerörtlicher Flächen zur Schaffung von Wohnraum. Auch der Einsatz von kommunalen Flächenmanagern für Wohnzwecke ist wieder förderfähig.