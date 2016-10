Anzeige

Insgesamt plant die Gemeinde in den kommenden Jahren Investitionen von rund 16 Millionen Euro zum Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes. Der schrittweise Ausbau wird voraussichtlich 16 Jahre dauern. Partner der Gemeinde sind die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH und die Netze BW GmbH.

"Heute fällt endlich der Startschuss. Mit dem Glasfasernetz rüstet sich Graben-Neudorf für die Zukunft. Zu unserem dynamischen und starken Wirtschaftsstandort gehört künftig auch Internet in Hochgeschwindigkeit", sagte Bürgermeister Christian Eheim.

Ortsteil Neudorf im Fokus der ersten Ausbauphase

Im Fokus der ersten Ausbauphase steht der Ortsteil Neudorf, bei dem bisher die schlechteste Versorgung mit schnellem Internet vorhanden ist. Durch die Anwendung der FTTC-Technologie („Fiber to the Curb“) soll hier schnellstmöglich die Geschwindigkeit der vorhandenen Internetanschlüsse verbessert werden. Dazu werden Kabelverzweiger mit dem Glasfasernetz verbunden. Anwohner, die an den Wegstrecken der Glasfaserkabel zu den Kabelverweigern wohnen, können zudem direkt an das Glasfasernetz angebunden werden.

Dieses Angebot werde von den Bürgern stark angenommen, berichtet Bauamtsleiter Achim Degen mit Blick auf das erste Teilprojekt: "Auf der ersten Wegstrecke des Glasfaserkabels zum Übergabepunkt in der Hofstraße wünschen derzeit 22 Anlieger eine direkte Anbindung mit Glasfaser. Das entspricht einer Anschlussrate von etwa 90 Prozent."

„Langer Atem“ notwendig

Der Glasfaserausbau erfordere von allen Beteiligten einen langen Atem, betonte Bürgermeister Christian Eheim: "Der Aufbau dieser Infrastruktur ist allenfalls mit der Einführung einer flächendeckenden Strom- und Wasserversorgung im letzten Jahrhundert vergleichbar. Wir bauen eine komplett neue Infrastruktur in öffentlicher Hand."