Am Dienstagmittag ist es auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Derzeit staut sich der Verkehr in diesem Bereich.

Ein schwerer Unfall mit mindestens zwei Schwerverletzten hat sich am Dienstag auf der A5 in Fahrtrichtung Norden ereignet. Derzeit staut sich der Verkehr auf der Strecke bis etwa auf Höhe Staffort zurück. Auch in der Gegenrichtung kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Umstände des Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt. Ersten Berichten der Polizei zufolge, soll zur Versorgung der Verletzten ein Rettungshubschrauber im Einsatz sein.

Aktualisierung, 16:45 Uhr

Drei Schwerstverletzte und ein Leichtverletzter war die Bilanz am Dienstagmittag bei einem Unfall auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt, so die Feuerwehr Bruchsal in einer Pressemeldung. Aus bisher nicht näher geklärten Umständen waren zwei Sattelzüge und ein Kleinwagen in den Unfall verwickelt. Der Fahrer eines Lastwagens und die Beifahrerin des Kleinwagens waren in den Fahrzeugen eingeklemmt.

Am Dienstagmittag um 13.01 Uhr wurde die Feuerwehr Bruchsal und die Feuerwehr Forst auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt gerufen. Etwa einen Kilometer nach der Raststätte Bruchsal fanden die Einsatzkräfte zwei verunfallte LKW und einen stark zerstörten Kleinwagen auf der rechten Fahrbahn und dem Seitenstreifen vor.

Schwerer Unfall auf der A5 Alle Bilder

Im Lastwagen auf dem Seitenstreifen war der Fahrer im Führerhaus und in dem PKW noch beide Insassen eingeklemmt. Für den Rettungsdienst wurde umgehend Zugang zu den Fahrzeugen geschaffen damit die verletzten Personen geschaffen, damit diese medizinisch betreut werden konnten.

Es musste das Führerhaus mit schwerem Rettungsgerät geöffnet werden um den schwerstverletzten Fahrer zu befreien. Dieser kam mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik. An dem Kleinwagen musste ein älteres Ehepaar, beide mit schwersten Verletzungen, unter Hilfe von schwerem Rettungsgerät befreit werden. Der Fahrer wurde mit einem weiteren Rettungshubschrauber und die Beifahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem längeren Rückstau. Gegen 14 Uhr konnte ein Fahrstreifen für den Verkehr wieder zeitweise freigegeben werden.

Die Feuerwehr stellte an der Einsatzstelle über die gesamte Einsatzdauer den Brandschutz sicher und ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. An dem LKW mit dem leichtverletzten Fahrer auf der rechten Fahrspur musste der mit Dieselkraftstoff befüllte beschädigte Fahrzeugtank abgepumpt werden. Die Ermittlungen durch die Autobahnpolizei zum Unfallhergang dauern zur Stunde noch an.