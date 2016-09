Zwei Künstler der MuKs (Musik- und Kunstschule Bruchsal) geben der Trafostation beim Bruchsaler ADAC ein neues, künstlerisches Gesicht. Bild:Schwitalla

Dennis Abel und Yannik Czolk gestalten das neue Graffiti beim ADAC in der Bruchsaler Bahnstadt - Thema des Kunstwerks ist die Mobilität. Foto: Schwitalla

Für den ADAC-Neubau in der Bruchsaler Bahnstadt musste eine besonders bei Jugendlichen beliebte Skaterhalle abgerissen werden. An deren Außenwand befand sich ein stadtbekanntes Graffiti, für das einst die Künstler der MuKs (Bruchsaler Musik- und Kunstschule) verantwortlich zeichneten.

Nachdem für die Skater bereits Ersatz gefunden wurde, kommen nun auch die Kunstfreunde und Sprayer auf ihre Kosten. Gemeinsam mit den Bruchsaler Stadtwerken hat der ADAC eine Trafostation auf seinem Grundstück zur Verfügung gestellt, die zur Zeit von zwei Bruchsaler Künstlern rundum zum Thema "Mobilität" umgestaltet wird.

Von Bertha Benz und ihrem Patent-Motorwagen über die Eisenbahn bis hin zum ersten ADAC-"Käfer" und zur Bruchsaler Zukunftsvision "Bahnstadt" reichen die Motive auf dem Trafohäuschen. Man habe das Thema gemeinsam mit dem Auftraggeber erarbeitet und entwickelt, erklären Yannik Czolk und Dennis Abel. Die beiden Sprayer kommen ebenfalls aus der Talentschmiede der MuKs und arbeiten zum ersten Mal zusammen.

Abel ist Spezialist für Schablonengraffitis, so genannte Stencils, Czolk sprayt frei Hand, nach dem er seine Motive vom Foto auf die Wand skizziert hat. So arbeiten sie gemeinsam an dem ADAC-Auftrag und ergänzen sich dabei perfekt. Mit allen Vorbereitungen brauchen sie für eine Arbeit wie an dem Bahnstadt-Trafohäuschen etwa eine Woche - gesprayt wird davon rund drei Tage lang.

Vorreiter für die Graffiti-Kunst in der Region

Derzeit sind die beiden Künstler mit dem "Finetuning" beschäftigt. Die Hauptbestandteile des Kunstwerks - auf allen vier Wänden der Trafostation - sind fertig, jetzt werden noch die Feinheiten wie Schriftelemente in Form von Schlagworten zum Thema Mobilität ausgearbeitet.

Ende September soll es dann eine feierliche Übergabe des Kunstwerks geben, wie der ADAC verlautbaren ließ. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Kunstwerk und freuen uns, dass es so schön geworden ist", erklärt Alexa Sinz, die Pressesprecherin des ADAC. "Auch dass unsere eigenen Ideen so toll umgesetzt wurden, ist wirklich beeindruckend", ergänzt sie und hofft, dass das Projekt eine Art Vorreiterfunktion einnehmen könnte. "Viele Firmen haben auf ihrem Gelände solche Trafostationen und könnten dort noch mehr legalen Raum für die Sprayer in Bruchsal schaffen."

Das würde auch Yannik Czolk und Dennis Abel freuen, die ergänzen, dass dieses Kunstwerke - je nach Aufwand - durchaus erschwinglich seien.