Einen auf einem Betriebsgelände im Grabener Melfortweg verschlossen abgestellter Lkw im Wert von 60.000 Euro haben unbekannte Täter am Wochenende gestohlen. Die Diebe hatten in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, das Vorhängeschloss einer Zugangstür zum Firmenlager mittels Bolzenschneider entfernt. Dort gelangten sie an die Fahrzeugschlüssel und fuhren den 18-Tonnen-Muldenkipper der Marke "MAN" mit dem amtlichen Kennzeichen KA - OU 79 vom Gelände.

Der mit der weiteren Bearbeitung betraute Polizeiposten Graben-Neudorf bittet um sachdienliche Hinweise, die beim Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegengenommen werden.