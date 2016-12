Aktuell kommt es auf der Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim in beide Richtungen zu Verspätungen. Die Deutsche Bahn nennt als Ursache einen "Brandanschlag in Graben-Neudorf". Und auch an anderen Bahngleisen wurden Feuer gemeldet.

In einer offiziellen Pressemitteilung informiert die Deutsche Bahn über Verspätungen zwischen Karlsruhe und Mannheim. Sie spricht von einem "Brandanschlag", der sich bei Graben-Neudorf ereignet haben soll.

In beide Richtungen müssten aus diesem Grund Fahrzeuge umgeleitet werden. Andere Züge müssten die Störungsstelle in Graben-Neudorf mit verminderter Geschwindigkeit passieren. Die Störung soll bis zum Betriebsschluss an diesem Donnerstag andauern. Die Züge können bis zu 30 Minuten Verspätung haben.



Auf Nachfrage von ka-news kann die Karlsruher Polizei einen Brandanschlag nicht bestätigen. Es sei in der Tat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem Brand in einem Kabelschacht auf der Rheintalbahnlinie gekommen, erklärt eine Sprecherin. Die Ermittlungen in diesem Fall würden noch andauern.

Aktualisierung, 14.15 Uhr:

Nachdem am Mittwochabend bereits ein Brand auf der Rheintalbahnlinie bei Graben-Neudorf gelöscht werden musste, mehren sich die Meldungen über Brände an Bahngleisen in der Region. Wie die Karlsruher Polizei im Gespräch mit ka-news bestätigt, ist am Donnerstagmittag auch an der Bahnlinie bei Bruchsal-Untergrombach ein Feuer ausgebrochen.

Zudem habe es einen Brand an einer Bahnanlage bei Waghäusel-Wiesental gegeben, so die Sprecherin weiter. Beim Brand in Graben-Neudorf gehen die Ermittler inzwischen von Brandstiftung aus, nachdem vor Ort Brandbeschleuniger gefunden worden war.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Ob die drei Fälle miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. "Wir müssen das noch prüfen, aber der Verdacht liegt nahe", so die Polizei-Sprecherin.