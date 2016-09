Anzeige

Der Mann befuhr die A5 und kam aus unbekannter Ursache auf den Grünstreifen, prallte gegen eine Stauhinweistafel, überschlug sich und kam auf dem Dach zur Endlage, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeuglenker wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Während des Überschlags hatte der Pkw seine Auspuffanlage verloren. Diese wurde von zwei weiteren Fahrzeugen überfahren, wobei sich diese ihre Ölwannen beschädigten und dadurch alle drei Fahrstreifen mit Öl verunreinigt wurden. Neben zwei RTW und einem Notarzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Kronau und Waghäusel mit 50 Mann und neun Fahrzeugen im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Zur Reinigung und Absicherung musste die Fahrbahn für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Hierbei kam es zu ca. dre km Rückstau