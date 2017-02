Am Sonntagabend soll ein 33-jähriger Mann einen 21-Jährigen mit einem Pfefferspray in einem Liniebus bei Forst "angeschossen" haben. Beim Eintreffen der Polizei konnten beide Männer zwar flüchten, konnten aber kurze Zeit später gefasst werden.

Zu einer Auseinandersetzung mit einem Verletzten kam es am Sonntagabend an der Bushaltestelle Rasthof Ost in Forst. Wie die Polizei berichtet, soll es gegen 20 Uhr im Bus zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern gekommen sein.

Im Verlauf des Streites habe dann einer der Männer auf seinen Kontrahenten "geschossen" und soll diesen verletzt haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten sowohl der Schütze, als auch sein Widersacher aus dem Bus.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 21-Jähriger und ein 33-Jähriger im Bus in Streit gerieten. Im Verlauf des Streites schoss der 33-Jährige mit einer Pfefferspraypistole auf seinen Kontrahenten. Der 21-Jährige wurde nach dem Vorfall mit leichten Verletzungen in Forst angetroffen. Der 33-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift in Waghäusel angetroffen werden. Er händigte das verwendete Pfefferspray in Pistolenform aus. Beide Personen standen nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss.