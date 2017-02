Am Donnerstag hat ein Räuber in einem Bruchsaler Kiosk versucht die Tageseinnahmen zu stehlen. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole, doch dieser weigerte sich das Geld auszugeben. Bei der Suche nach dem Täter bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag einen Kioskmitarbeiter bedroht und Geld gefordert. Gegen 16.40 Uhr betrat der Mann den Kiosk im Bereich der Moltke- und Orbinstraße in Bruchsal, hielt dem Verkäufer eine Pistole vor die Brust und verlangte die Tageseinnahmen. Wie die Polizei weiter berichtet, verweigerte der Bedrohte die Herausgabe des Geldes, worauf der Unbekannte die Flucht in Richtung Stadtmitte ergriff.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, kurze braune Haare, schlank, trug grünen Parka, eine dunkle Hose und sprach deutsch ohne Akzent. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, erbeten.