In Bruchsal wurde zwischen 18.00 Uhr und 9.45 Uhr die hintere Dreiecksscheibe eines BMW in der Schwetzinger Straße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde außer dem Navigationsgerät auch das Lenkrad entwendet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Zwischen 21.30 Uhr und 8.30 Uhr wurde im Waldhornweg in Forst ein BMW durch Unbekannte geöffnet und gleichfalls das Navigationsgerät sowie das Lenkrad gestohlen.

Möglicherweise ebenfalls auf das Navigationsgerät hatte es ein unbekannter Täter in der Kronauer Allee in Forst abgesehen, als er dort zwischen 18.05 Uhr und 10.45 Uhr an einem VW Passat die Beifahrerseite einschlug. Nach dem Aufbrechen des Fahrzeuges ließ der Unbekannte aus unklaren Gründen vom weiteren Vorhaben ab.

Auch in der Kronauer Allee in Forst wurde in derselben Nacht zwischen 00.40 Uhr und 07.30 Uhr ein VW aufgebrochen. Aus diesem wurde bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats das fest installierte Navigationsgerät entwendet. In allen Fällen beläuft sich der Diebstahlsschaden jeweils auf mehrere tausend Euro.

Die Bevölkerung wird vor diesem Hintergrund um erhöhte Wachsamkeit und umgehende Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen an die Notrufnummer 110 gebeten.