vor 40 Minuten Graben-Neudorf Mofa bei Überholversuch gerammt: 80-Jähriger wird schwer verletzt

Der 59-jährige Fahrer eines Renault Twingos war am Sonntagmittag um 11.50 Uhr auf der Huttenheimer Landstraße (K 3574) aus Richtung Huttenheim kommend in Richtung Neudorf unterwegs. In Höhe der Eisenbahnbrücke im Ortseingangsbereich Neudorf beabsichtigte er trotz Überholverbots, einen vorausfahrenden Mofafahrer zu überholen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.