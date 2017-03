vor 1 Stunde Waghäusel Mit brachialer Gewalt: Diebe brechen Bahnhofskiosk in Waghäusel auf

Bei einem Einbruch in den Bahnhofskiosk in Waghäusel wurden am vergangenen Wochenende mehrere Spielautomaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen und daraus das Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.