vor 1 Stunde Oberderdingen-Flehingen Mann schwebt nach Angriff in eigener Wohnung in Flehingen in Lebensgefahr

In Flehingen ist ein 71-jähriger Mann am frühen Freitag offenbar Opfer eines schweren körperlichen Angriffs geworden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe in einer gemeinsamen Presserklärung mit. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.