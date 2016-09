Anzeige

Der junge Mann war nach Aussage der Polizei mit seinem Wagen gegen 20.55 Uhr von Elsenz her in Richtung Tiefenbach unterwegs, als er allein beteiligt in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam, eine zwei Meter tiefe Böschung hinabfuhr und schließlich nahezu ungebremst auf einen Baum prallte.

Nach erster Versorgung durch den herbeigeeilten Notarzt kam der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo er noch in der Nacht operiert werden musste. Neben den Rettungsdiensten waren an der Unfallstelle auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Tiefenbach und Eichelberg mit 22 Mann sowie ein Abschleppunternehmen zur Bergung des Pkw im Einsatz.

An dem Wagen war Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden. Zudem wurde ein Spezialunternehmen mit der Beseitigung von ins Erdreich gelaufenem Öl beauftragt.