vor 2 Stunden Bruchsal Küchenbrand in Bruchsal: Technischer Defekt an Kaffeemaschine löst Feuer aus

Am späten Mittwochmorgen hat ein Brand eine Küche in Heidelsheim schwer beschädigt und auch die restliche Wohnung wurde durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Als Ursache vermutet die Feuerwehr in Bruchsal ein technischer Defekt an einer Kaffeemaschine