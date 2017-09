01.09.2017 21:00 Graben-Neudorf Kritik an B35-Sperrung: "Die Menschen leiden bereits seit Wochen!"

Seit Ende Juli wird auf der B35 bei Graben-Neudorf schon gebaut: Das Regierungspräsidium Karlsruhe will hier in mehreren Bauabschnitten die Fahrbahndecke in den Sommerferien sanieren. Am kommenden Wochenende soll nun der B35-Knoten "Graben-Neudorf/SEW" gesperrt werden- sehr zum Ärger der Gemeinde.