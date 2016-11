Anzeige

Die Beamten wollten den 34-Jährigen in Bad Schönborn festnehmen, nachdem er trotz Verbots in die Wohnung seiner Frau eingedrungen war. Er habe sich massiv zur Wehr gesetzt und sei erst mit Hilfe einer zweiten Streifenwagenbesatzung unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.