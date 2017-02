vor 1 Stunde Bruchsal Kleinlaster-Fahrer schwer verletzt: Wieder Unfall auf der A5 bei Kronau

Erst am Dienstag ist auf der A5 in Richtung Norden, kurz vor Kronau, auf einen Lastwagen aufgefahren. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Bruchsal dann erneut zu eine ähnlichen Unfall, in direkter Nähe zur gestrigen Unfallstelle, gerufen.