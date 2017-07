vor 1 Stunde Kraichtal-Münzesheim Missglückter Überholversuch: Motorrad kollidiert mit Traktor

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Sonntagmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer zu, der gegen 13.34 Uhr auf der Landesstraße 554 zwischen Unteröwisheim und Münzesheim mit einem Traktor kollidierte, so die Polizei in einer Pressemitteilung.