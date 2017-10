vor 30 Minuten Ubstadt Ins Schleudern geraten: Autofahrer zerstört Leitplanke

Eine zerstörte Leitplanke auf knapp 45 Metern und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der K3575 im Übergang zur B35a nahe Ubstadt am Sonntagvormittag, so die Feuerwehr Bruchsal in einer Pressemitteilung.