Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurden am Sonntagabend sowohl in Bruchsal als auch in Bretten Stadtbahnen von Unbekannten aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass die Aufbrüche auf das Konto derselben Täter gehen.

In Bruchsal hatten gegen 23.55 Uhr Unbekannte in der Zollhallenstraße an insgesamt zwei von fünf auf einem Abstellgleis geparkten Bahnen die Seitenscheiben eingeworfen und daraus die Geldscheinbehälter der Automaten gestohlen.

"Ein Zeuge sah noch drei nicht näher zu beschreibende junge Männer in einen geparkten dunklen Kleinwagen einsteigen, die mit dem Pkw ohne Licht in Richtung des Krankenhauses flüchteten", heißt es im Polizeibericht. Die folgende Fahndung führte indes nicht zu deren Ermittlung.

Am Brettener Bahnhof wurde gleichfalls am Sonntag, kurz nach 23 Uhr, in ähnlicher Manier eine auf dem Abstellgleis in der Bahnhofstraße geparkte Stadtbahn aufgebrochen. Über die Höhe des Schadens liegen zu beiden Tatorten noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Sowohl die Bundespolizei als auch die Polizeireviere Bretten und Bruchsal ermitteln zu den Einbrüchen. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 und das Revier Bruchsal unter 07251/7260 entgegen.