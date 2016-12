Aktuell kommt es auf der Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim in beide Richtungen zu Verspätungen. Die Deutsche Bahn nennt als Ursache einen "Brandanschlag in Graben-Neudorf". Und auch an anderen Bahngleisen wurden Feuer gemeldet.

In einer offiziellen Pressemitteilung informiert die Deutsche Bahn über Verspätungen zwischen Karlsruhe und Mannheim. Sie spricht von einem "Brandanschlag", der sich bei Graben-Neudorf ereignet haben soll.

In beide Richtungen müssten aus diesem Grund Fahrzeuge umgeleitet werden. Andere Züge müssten die Störungsstelle in Graben-Neudorf mit verminderter Geschwindigkeit passieren. Die Störung soll bis zum Betriebsschluss an diesem Donnerstag andauern. Die Züge können bis zu 30 Minuten Verspätung haben.



Auf Nachfrage von ka-news kann die Karlsruher Polizei einen Brandanschlag nicht bestätigen. Es sei in der Tat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem Brand in einem Kabelschacht auf der Rheintalbahnlinie gekommen, erklärt eine Sprecherin. Die Ermittlungen in diesem Fall würden noch andauern.

Aktualisierung, 14.15 Uhr:

Nachdem am Mittwochabend bereits ein Brand auf der Rheintalbahnlinie bei Graben-Neudorf gelöscht werden musste, mehren sich die Meldungen über Brände an Bahngleisen in der Region. Wie die Karlsruher Polizei im Gespräch mit ka-news bestätigt, ist am Donnerstagmittag auch an der Bahnlinie bei Bruchsal-Untergrombach ein Feuer ausgebrochen.

Zudem habe es einen Brand an einer Bahnanlage bei Waghäusel-Wiesental gegeben, so die Sprecherin weiter. Beim Brand in Graben-Neudorf gehen die Ermittler inzwischen von Brandstiftung aus, nachdem vor Ort Brandbeschleuniger gefunden worden war.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Ob die drei Fälle miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. "Wir müssen das noch prüfen, aber der Verdacht liegt nahe", so die Polizei-Sprecherin.

Aktualisierung, Freitag 9.40 Uhr:

Am Mittwochabend setzten Unbekannte nördlich von Graben-Neudorf zwei parallel zur Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim verlaufende Kabelschächte der Deutschen Bahn in Brand und verursachten hierdurch einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt seit den Nachtstunden wegen Brandstiftung und Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Flammen wurden gegen 20.20 Uhr von einem auf der Strecke fahrenden Zugführer in unmittelbarer Nähe zur Brücke der Bundesstraße 35 entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Folge löschen, jedoch wurden die in den Schächten für den Bahnbetrieb erforderlichen Kabel durch die Flammen zum Teil erheblich beschädigt.

Die von der Polizei vor Ort gesicherten Spuren ergaben, dass die beiden Feuer absichtlich gelegt wurden. Demnach öffneten die Täter etwa gegen 20 Uhr zwei Schächte und setzten anschließend die Kabel Brand. Eine Gefahr für Menschen bestand zu keiner Zeit. Am Donnerstag wurden dann gegen 11.30, 12.50 und 14.45 Uhr drei weitere, ähnlich gelagerte Brände an den Bahnstrecken bei Walldorf-Wiesloch, Bruchsal-Untergrombach und beim Schlachthof Bruchsal gemeldet.

Diese wirkten sich zum Teil erheblich auf den Bahnverkehr aus. Bei dem Feuer in Bruchsal-Untergrombach handelte es sich anhand der Spurenlage ebenfalls um Brandstiftung. Ob sich dies auch bei den beiden weiteren Brandorten bestätigt und ob alle Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der vom Kriminalkommissariat Bruchsal mit Nachdruck geführten Ermittlungen.

Die Bundespolizei unterstützt hierbei mit Beamten der Kriminaltechnik. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0721/9395555 in Verbindung zu setzen.