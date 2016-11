Das Reifenwerk in Philippsburg soll schließen.

Wie geht es mit dem Goodyear-Standort und den Angestellten in Philippsburg weiter? Über diese Frage verhandeln nun die Unternehmensleitung, der Betriebsrat sowie die Gewerkschaft. Wie der SWR berichtet, hätten die Verantwortlichen am Dienstag mehrere Stunden lang verhandelt. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass das Werk geschlossen werden soll.

Wie es weiter heißt, soll der Ton freundlich sein, doch gleichzeitig sei man knallhart in der Sache, so ein Sprecher der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Während die Unternehmensleitung die Gründe für die Schließung darlegt, würden die Arbeitnehmervertreter versuchen, Goodyear vom Standort Philippsburg zu überzeugen.