Für rund zwei Monate kommt es auf der Strecke zwischen Bruchsal und Wiesloch zu "Anpassungen im Zugverkehr" kommen, berichtet die Deutsche Bahn in einer Pressemeldung. Betroffen sind die Fern- und Nahverbindungen auf der Strecke.

Die Deutsche Bahn modernisiert im Abschnitt Wiesloch-Walldorf–Bruchsal von Samstag, 11. März 2017, bis Donnerstag, 18. Mai 2017, die Infrastruktur. Das berichtet das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemeldung. Im Fernverkehr kommt es daher vereinzelt zu anderen Abfahrtszeiten. Zudem können infolge von Umleitungen vorübergehend einige Halte auf der Strecke Heidelberg–Bruchsal nicht bedient werden. Davon sind auch Verbindungen betroffen, die über den Karlsruher Hauptbahnhof verkehren.

Die Auswirkungen auf den Regionalverkehr unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Bauphase. Vom 11. März bis 7. April (6 bis 22 Uhr) verkehrt so die Linie S3 stündlich durchgehend zwischen Germersheim–Heidelberg–Bruchsal–Karlsruhe mit allen Systemhalten, aber veränderten Fahrzeiten zwischen Wiesloch-Walldorf und Karlsruhe. Die S4 zwischen Heidelberg und Bruchsal entfällt hingegen weitestgehend. Dafür werden Ersatzzüge eingesetzt. Die RB-Züge mit Abfahrt um 16.10 Uhr und 18.10 Uhr in Karlsruhe nach Heidelberg entfallen.

Fahrtzeit verlängert sich durch SEV

In den Nachtstunden (22 bis 6 Uhr) wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) angeboten: Die Linien S3 und S4 verkehrt aus Richtung Germersheim–Heidelberg bis Wiesloch-Walldorf sowie in Gegenrichtung. Im Abschnitt Wiesloch-Walldorf und Bruchsal ersetzen Busse die Züge (SEV). Zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf fahren Sonderzüge mit allen Systemhalten. So besteht für Reisende in beiden Richtungen stündlich eine Verbindung zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Die Fahrzeitverlängerung durch den Schienenersatzverkehr beträgt rund 45 Minuten.

Zwischen 8. und 23. April 2017 ist die Bahnstrecke zwischen Bad Schönborn-Süd und Bruchsal voll gesperrt. Die Linien S3 und S4 verkehren zwischen Germersheim–Heidelberg–Bad Schönborn Süd mit allen Systemhalten. Da in Bad Schönborn Süd nur ein Gleis für den Zugverkehr zur Verfügung steht enden/beginnen einzelne Züge in Wiesloch Walldorf. Zwischen Bad Schönborn Süd und Bruchsal wird ein halbstündlicher Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Linie S 3 verkehrt zwischen Karlsruhe und Bruchsal in zum Teil leicht veränderten Zeitlagen. Zwischen Karlsruhe und Bruchsal verkehren in den Hauptverkehrszeiten zusätzliche Züge. Die Fahrzeitverlängerung durch den Schienenersatzverkehr beträgt rund 30 Minuten. Die RB-Züge mit Abfahrt um 16.10 Uhr und 18.10 Uhr in Karlsruhe nach Heidelberg entfallen.

Vom 24. April bis 18. Mai 2017 ist die Strecke zwischen Bad Schönborn-Süd und Bruchsal nur eingleisig befahrbar. Die Linien S3 und S4 verkehren zwischen Germersheim–Heidelberg–Bad Schönborn Süd mit allen Systemhalten. Die S3 verkehrt mit veränderten Fahrzeiten zwischen Bad Schönborn Süd und Karlsruhe. Die S4 entfällt in diesem Abschnitt. Zwischen Bad Schönborn Süd und Bruchsal wird ein stündlicher Schienenersatzverkehr als Zu-/Abbringer der S4 eingerichtet. Zwischen Karlsruhe und Bruchsal verkehren in den Hauptverkehrszeiten zusätzliche Züge. Die RB-Züge mit Abfahrt um 16.10 Uhr und 18.10 Uhr in Karlsruhe nach Heidelberg entfallen.