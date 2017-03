vor 44 Minuten Bruchsal/Helmsheim Gaststätten-Brand bei Bruchsal: Brandursache noch unklar

Bei einem Brand in der Nacht auf Samstag wurde eine Gaststätte im Helmsheimer Gewerbegebiet vollkommen zerstört. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Bruchsal konnten mehrere Gasflaschen in Sicherheit gebracht und ein nahe am Gebäude stehender 2700 Liter fassender Gastank erfolgreich geschützt werden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.