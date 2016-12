vor 48 Minuten Bruchsal Garagen-Brand in Bruchsal: Mehrfamilienhaus muss evakuiert werden

In der Nacht zum Dienstag kam es in Bruchsal in der Heidelberger Straße zu einem Garagenbrand. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden.