vor 25 Minuten Bretten Frontal von Auto erfasst: Radlerin bei Unfall in Bretten verletzt

In Bretten wurde am Montagmittag eine 67-jährige Radfahrerin beim Überqueren der Bahnhofsstraße von einem Auto frontal erfasst und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus gebracht.