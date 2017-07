vor 12 Stunden Graben-Neudorf Flächenbrand verhindert: Anruferin warnt Feuerwehr

Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Graben-Neudorf verhinderte am frühen Sonntagnachmittag einen weiteren Flächenbrand in der Hardt, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.