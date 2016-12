Ein 32 Jahre alter Fußgänger wurde am Samstagabend kurz nach 19 Uhr in Bruchsal von drei Männern geschlagen und ausgeraubt, das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Der 32-jährige Mann war zu Fuß am Samstagabend kurz nach 19 Uhr in Bruchsal auf der Schwimmbadstraße in Richtung Salinenstraße unterwegs, als ihm drei jüngere Männer, bekleidet mit Kapuzenjacken, entgegenkamen. Ohne Vorwarnung versetzte ihm ein Täter einen Faustschlag in den Magen und nahm ihn in den Schwitzkasten.

In der Zwischenzeit entwendeten die beiden anderen das Handy und den Geldbeutel des Opfers mit Bargeld und Papieren. Nach der Tat rannten die drei jüngeren Männer in Richtung Bismarckstraße davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel.-Nr. 0721/939-5555 zu melden.