Vollständig ausgebrannt ist ein PKW auf der Abfahrt zum Rasthof Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Autofahrerin kam unverletzt mit dem Schrecken davon.

Am Samstagmittag wurde Die Feuerwehr um 12.19 Uhr auf die A5 gerufen. Direkt an der Zufahrt zum Rasthof Bruchsal in Richtung Karlsruhe stand ein Auto im Vollbrand. Aus noch nicht geklärten Umständen fing das Fahrzeug Feuer, die Fahrerin konnte es noch rechtzeitig unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen, musste das Auto allerdings mit viel Wasser abkühlen. Während der Lösch- und Bergemaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau auf der Autobahn.

Autobrand auf A5 Alle Bilder

Wie es zu dem Brand kam ist bisher noch unklar. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeugwrack wurde von einem Bergeunternehmen aufgenommen und abtransportiert. Anschließend reinigte die Feuerwehr noch die Fahrbahn. Der Einsatz dauerte laut Pressebericht der Feuerwehr Bruchsal bis 14.30 Uhr.