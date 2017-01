Am späten Dienstagabend hat ein Autofahrer einen 76-jährigen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Dank eines verlorenen Kennzeichen kamen die Ermittler allerdings schnell auf die Spur des möglichen Verursachers.

Schwerste Verletzungen erlitt ein 76 Jahre alter Fußgänger nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in der Oberhausener Marienstraße. Gegen 22.40 Uhr überquerte der 76-jährige Mann die Fahrbahn, als er von einem roten Nissan frontal erfasst wurde.

Trotz des Unfalls setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der angefahrene Fußgänger musste in der Folge mit schwersten Verletzungen in eine Klink verbracht werden. "Der verursachende Nissan verlor bei dem Unfall das vordere Kennzeichen, so dass die Polizei im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen konnte", heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Sein Pkw konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Der zum Festnahmezeitpunkt erheblich alkoholisierte 48-jährige Mann äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall. Das Ergebnis der veranlassten Blutentnahme steht noch aus. Derzeit dauern die Ermittlungen der Verkehrspolizei noch an.

Die Polizei bittet nun bei der Klärung des Geschehens um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer am Dienstagabend zwischen 22.40 Uhr und 0 Uhr einen roten Nissan Micra mit eingedrückter Windschutzscheibe im Bereich Oberhausen-Rheinhausen oder Waghäusel gesehen hat, wir gebeten, sich unter 0721/944840 bei der Verkehrspolizei zu melden.