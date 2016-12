23.12.2016 12:11 Bruchsal Explosiver Einsatz: Polizei findet in Bruchsaler Wohnung 250 Kilo Feuerwerkskörper

Ein Mann hat offenbar über längere Zeit eine große Menge an Feuerwerkskörper in seiner Wohnung gelagert. Am Mittwoch hat die Polizei das Warenlager dann mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst geräumt.