vor 49 Minuten Karlsdorf-Neuthard Einsatz in Karlsdorf: Wohnungsbrand aus bislang ungeklärter Ursache

Am Mittwochabend kam es in der Amalienstraße in Karlsdorf-Neuthard zu einem Wohnungsbrand. Die Ursache ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.