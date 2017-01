Dieb in Hambrücken unterwegs: Acht hochwertige Autos aufgebrochen

In der Sonntagnacht hat ein unbekannter Dieb insgesamt acht Autos aufgebrochen. Er hatte es vor allem auf Navigationsgeräte und Lenkräder abgesehen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag insgesamt acht hochwertige Fahrzeuge in Hambrücken aufgebrochen und hatte es dabei hauptsächlich auf Navigationssysteme sowie Lenkräder abgesehen. In allen Fällen schlug der Täter jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, um ins Innere zu gelangen. Sowohl der Sachschaden als auch der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zwischen 20 und 6 Uhr brach der Dieb einen in der Wagbachstraße geparkten Audi auf und entwendete ein Autoradio, sowie Bargeld und mehrere Dokumente. In der Hornisgrindestraße schlug der Langfinger zwischen 17 und 06:25 Uhr gleich zwei Mal zu und brach zwei in unmittelbarerer Nähe zueinander abgestellten Pkw der Marke BMW auf. Aus einem BMW entwendete er das Lenkrad sowie das eingebaute Multimediasystem und mehrere hochwertige Kleidungsstücke. Aus dem zweiten BMW wurde augenscheinlich nichts mitgenommen.

Ein weiteres Lenkrad erbeutete der Täter zwischen 19 und 7 Uhr aus einem im Eschenweg geparkten BMW. Zwischen 19 und 8 Uhr drang der Unbekannte in einen weiteren BMW im Bachweg ein und entwendete das eingebaute Multimediasystem. In der Kandelstraße brach der Langfinger zwischen 16.45 und 6.15 Uhr einen geparkten Mercedes auf und nahm das Lenkrad mit sich.

Einen weiteren Mercedes brach der Täter zwischen 17 und 8 Uhr im Hardtweg auf und entwendete dort ebenfalls das Lenkrad. Zwischen 20 und 8.20 Uhr drang der Dieb abermals in einen Mercedes in der Hebelstraße ein und entwendete auch hier das Lenkrad des Fahrzeugs.

Der Polizeiposten Bruhrain hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 zu melden.