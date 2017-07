vor 59 Minuten Bruchsal Zweites schlechtes Erdbeerjahr im Südwesten in Folge

Die Erdbeerproduzenten in Baden-Württemberg haben zum zweiten Mal in Folge eine schlechte Ernte eingefahren. In diesem Jahr habe der späte Frost große Schäden angerichtet, sagte Hans Lehar von der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal.