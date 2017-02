Erst am Dienstag ist auf der A5 in Richtung Norden, kurz vor Kronau, ein Sprinter auf einen Lastwagen aufgefahren. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Bruchsal dann erneut zu einem ähnlichen Unfall, in direkter Nähe zur gestrigen Unfallstelle, gerufen.

Erneut kam es auf der A5 in Richtung Frankfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Das berichtet die Bruchsaler Feuerwehr. Etwa ein Kilometer vor der Abfahrt Kronau kollidierte aus nicht näher bekannten Gründen ein Kleinlaster auf der rechten Fahrspur mit einem Sattelzug. Der 42-jährige Fahrer des Kleinlasters wurde schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Am Mittwochmittag um 12.36 Uhr wurde die Bruchsaler Feuerwehr und die Feuerwehr Forst zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die A5 in Richtung Frankfurt gerufen. Der Fahrer des Kleinlasters war schwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste unter medizinischer Betreuung mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Heidelberg. Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen und für die Landung des Hubschraubers musste die Autobahn voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Bruchsal. Nachdem der Mann vom Rettungsdienst versorgt war, konnte die Autobahn wieder teilweise geöffnet werden. Die Bergemaßnahmen zogen sich noch einige Zeit hin so dass sich der Rückstau nur schleppend löste.

Aktualisierung, Donnerstag, 9.45 Uhr:

Ein Schwerverletzter, 9.000 Euro Sachschaden und ein Stau von 16 Kilometern Länge sowie weitere vier kleinere Unfälle waren am Mittwochnachmittag die Bilanz nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 in Höhe Bad Schönborn. Das berichtet nun die Polizei in einer eigenen Pressemeldung.

Nach den Feststellungen der Autobahnpolizei bremste gegen 12.30 Uhr ein in Richtung Norden fahrender 40-jähriger Sattelzugfahrer aufgrund eines Rückstaus bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Fahrer eines Klein-Lastwagens im Alter von 42 Jahren fuhr nach Sachlage infolge Unachtsamkeit ungebremst auf und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Mann aus seinem Wrack bergen. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik. Lebensgefahr bestehe offenbar nicht.

Durch den Unfall war die Autobahntrasse in Richtung Norden zunächst voll gesperrt. Nach und nach konnten einzelne Fahrspuren wieder freigegeben werden, bis letztlich gegen 16.20 Uhr alle Fahrbahnen wieder zur Verfügung standen.

Unter anderem wegen schaulustigen Verkehrsteilnehmern kam es zu vier Folgeunfällen, bei denen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden kamen. Zwei Auffahrunfälle in Fahrtrichtung Norden ereigneten sich im Stau hinter dem ersten Unfallgeschehen und zwei weitere auf der Gegenfahrbahn, wo sich wegen sogenannten Gaffern völlig unnötig gleichfalls ein Stau gebildet hatte.