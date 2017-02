vor 39 Minuten Karlsdorf-Neuthard Warnung an Hundehalter: Unbekannter legt erneut Fraßköder aus

Beim "Gassigehen" in der Gemarkung Kalsdorf-Neuthard erlebte eine Hundehalterin mit ihrer Hündin am frühen Freitagnachmittag eine böse Überraschung: ihre Hündin nahm einen Fraßköder mit Rasierklingen auf, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.