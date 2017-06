Am Dienstagmittag kam es auf der K3503 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 33-Jähriger schwere Verletzungen zuzog. Beim Überholvorgang kollidierte er mit einem entgegenkommenden Klein-Lastwagen.

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 3503 in Höhe Büchig zu. Ein 33-jähriger Mann war mit seiner Ducati gegen 11.15 Uhr zwischen Büchig-Nord und Büchig-Süd unterwegs.

"In einer leichten Rechtskurve wollte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und setze zum Überholvorgang an. In diesem Moment kam ihm auf der Gegenfahrbahn ein Klein-Lkw entgegen. Der Motorradfahrer prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die linke Front des Entgegenkommenden", beschreibt die Polizei den Unfallhergang.

Durch den Aufprall wurde er nach rechts geschleudert und kam in einem Feld zum Liegen. Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzt vor Ort erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 25.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße war zwischen Büchig-Nord und Büchig-Süd bis gegen 14.20 Uhr voll gesperrt.