vor 3 Stunden Karlsdorf-Neuthard Ursache noch unklar: Gasflasche explodiert in Wohnhaus

Zu einer Gasflaschenexplosion kam es am Samstagabend in einem neuen Einfamilienhaus in Neuthard. Beim Betrieb des in der Wohnküche befindlichen Gasherdes explodierte die daran angeschlossene Gasflasche, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.