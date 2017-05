vor 2 Stunden Unfall und Stau auf der A5: Sattelzug kracht in Leitplanke

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall auf der A5 an der Anschlussstelle Bruchsal. Ein Sattelzug war an dieser Stelle in die Leitplanke gekracht. Es bildete ein bis zu sechs Kilometer langer Stau.