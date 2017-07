Unfall in Kronau: Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Bei Kronau ist am frühen Sonntagmorgen ein 21-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei dem Unfall wurde sein Beifahrer leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Bad Schönborn befuhr der 21-Jährige gegen 5.40 Uhr die Heidigstraße in Kronau. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst einen Verteilerkasten touchierte.

"Anschließend fuhr der BMW eine Böschung hinab und prallte dort gegen einen Baum, wodurch Fahrzeug gestoppt wurde," teilt die Polizei weiter mit. Durch den Unfallhergang erlitt der ebenfalls 21 Jahre alte Beifahrer leichte Verletzungen, während der Fahrer des BMW nach Aussage der Polizei unverletzt blieb. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.