vor 3 Stunden Bad Schönborn Umgefallene Lampe setzt in Bad Schönborn Sofa in Brand

Eine umgefallene Lampe, die eine Couch entzündet hat, hat am Mittwoch in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) für einem Einsatz mit 45 Einsatzkräften der Feuerwehr gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine Halogen-Stehlampe umgefallen und hatte ein Sofa entzündet.