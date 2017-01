vor 8 Stunden Bruchsal Treffen mit Bauern in Bruchsal: Minister sieht Verbraucher in der Pflicht

Wie geht es künftig mit der Landwirtschaft in der Region weiter? Diese Frage stellen sich auch die 780 Mitglieder des Kreisbauernverbands Karlsruhe. Am Mittwoch traf sich der Verband mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk zu einem Gespräch in Bruchsal.