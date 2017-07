Am Freitagmorgen ereignete sich auf der B35 auf Höhe Neudorf ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr ein 38 Jahre alter VW-Fahrer auf der B35 in Richtung Bruchsal, als er aus bislang unbekannter Ursache auf den Grünstreifen geriet.

Anschließend verlor der Mann nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr in der Folge eine abgesenkte Leitplanke. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrfach und kam schließlich in einer tiefer gelegenen Böschung zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.