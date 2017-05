Erdbeeranbauer im Südwesten geben Entwarnung: Der Ernteausfall im Freiland ist geringer als noch im Mai befürchtet. Dennoch werde bis zum Saisonende bis spätestens Ende Juli das Niveau der Vorjahresernte nicht mehr erreicht.

Das sagte der Sprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), Simon Schumacher am Dienstag in Bruchsal laut Pressemitteilung. Nach einigen frostigen Aprilnächten mit Minusgraden hatten die Landwirte große Ernteeinbußen befürchtet.

Durch die kühle und feuchte Witterung waren die Erdbeeren anfälliger für Fäulnisbefall. "So müssen die Erntehelfer die faulen Erdbeeren entfernen, damit die gesunden Früchte nicht angesteckt werden", sagte Katrin Hetebrügge vom Arbeitskreis Erdbeeranbau beim Landesbetrieb Hessen (LLH) - Bildungs- und Beratungszentrum.

Die Ernten im Erdbeertunnel fielen dank des geschützten Anbaus in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bisher gut aus, sagte Christoph Steegmüller, Diplom-Agraringenieur vom Beratungsdienst Spargel und Erdbeeren e. V.. In Bayern sei das Erdbeerangebot aktuell sehr gut. Die Freilandware löse immer mehr die Ware aus dem Tunnelanbau ab. In Hessen falle die Ernte sehr unterschiedlich aus: In Südhessen konnte ein großer Teil der Erdbeerflächen mit Frostschutzberegnung oder durch Folientunneln vor der Kälte geschützt werden.

"Der Klimawandel erfordert den Einsatz technischer Mittel wie Erdbeertunnel und Folieneinsatz beim Anbau, um die Ernteausfälle so gering wie möglich zu halten", sagte Schumacher.