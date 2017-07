vor 1 Stunde Bretten Sexuelle Belästigung: Mehrere Frauen bei Peter- und Paul-Fest angegangen

Am vergangenen Wochenende besuchten viele Besucher das Peter- und Paul-Fest in Bretten. Einige Männer nutzen das Gedränge in der Menschenmenge, um Frauen sexuell zu belästigen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.