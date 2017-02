Am vergangenen Montag verließ eine 50-jährige Frau mit unbekanntem Ziel ihr Zuhause in Oberderdingen. Zwei Tage später wurde sie von einer Spaziergängerin tot aufgefunden.

Nachdem die besorgten Angehörigen sämtliche möglichen Hinwendungsorte erfolglos überprüft hatten, erstatteten sie noch am Morgen Vermisstenanzeige. Die von der Polizei sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen, an denen zeitweise auch ein mit Wärmebildkamera ausgestatteter Polizeihubschrauber beteiligt war, führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Das berichtet die Polizei.

Der Text wurde nachträglich geändert.

Aktualisierung, Donnerstag, 9.15 Uhr:

Eine seit vergangenem Montag vermisste 50 Jahre alte Frau aus Oberderdingen ist am späten Mittwochvormittag bei Eppingen-Elsenz tot aufgefunden worden. Einem Zeugen war kurz nach 11 Uhr ein in der dortigen Forststraße bei einem Vereinsheim geparkter Pkw aufgefallen. Nach Verständigung der Polizei stellten die Beamten des Polizeireviers Eppingen rasch fest, dass es sich um den gesuchten Auto der Vermissten handelte. Schließlich fanden sie in dem Fahrzeug die leblose Frau, die ihrem Leben offenbar selbst ein Ende gesetzt hatte. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben.