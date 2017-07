Am Samstag, gegen 20.20 Uhr, gefährdete ein stark betrunkener 42-jähriger Lkw-Fahrer den Straßenverkehr im nördlichen Karlsruher Landkreis, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Erstmalig fiel der Lkw auf der B35, auf Höhe Karlsdorf-Neuthard, in der Einmündung Neuwiesenstraße, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Im weiteren Verlauf befuhr er die B35 in starken Schlangenlinien.

Im Bereich B35/B36 fuhr er unter der Brücke B36 durch, folgte dem Kurvenverlauf und bog am Ende der Kurve nach links auf die B36 in Richtung Germersheim - und nicht wie vorgesehen nach rechts in Richtung Karlsruhe - ab. Er fuhr dann mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung, wobei mehrere Pkw ausweichen mussten.

Letztendlich fuhr er zu mit offenstehenden Ladetüren in Richtuhng Germersheim und stoppte dann im Bereich Wendelinusstraße. Von der verständigten Streifenbesatzung wurde bei dem Lkw-Fahrer eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe aufs Revier gebracht. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Lkw gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Philippsburg 07256/932933 zu melden.