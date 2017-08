22.10.2016 21:00 Graben-Neudorf Rüsten für die Zukunft: Graben-Neudorf startet Glasfaserausbau

Mit dem offiziellen Spatenstich durch Bürgermeister Christian Eheim startete am Freitag der Glasfaserausbau in Graben-Neudorf. Nach einer zweijährigen Planungsphase wird mit dem ersten Bauabschnitt die Anbindung der Gemeinde an das Backbone-Netz des Landkreises Karlsruhe hergestellt und ein Übergabepunkt im Ortsteil Neudorf angefahren. Das teilt eine Sprecherin der Gemeinde Graben-Neudorf mit.