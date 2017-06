vor 2 Stunden Forst Radler prallen zusammen: Zwei Verletzte bei Unfall in Forst

Zwei Radfahrer wurden am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr in Forst verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Radler zusammengeprallt. Offenbar hatte eine 66-Jährige Pedelec-Fahrerin einen 45-jährigen Radfahrer in der Weiherer Straße übersehen.